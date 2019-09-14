Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

18 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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