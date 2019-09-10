Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00'da üst sahada başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri 'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu!