Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman saat 19.00'da üst sahada başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.

Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını 11 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla sürdürecek.


Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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