Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışması ile süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.



Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.