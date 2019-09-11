Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

27 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışması ile süren idmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:00 
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