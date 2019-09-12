Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri 'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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