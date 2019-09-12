Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
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