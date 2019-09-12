Fenerbahçe'de alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:36 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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