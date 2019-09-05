Fenerbahçe'de alanyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
46 dakika önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 08:15 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde milli takımlarında yer alan oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanda pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı. Fenerbahçe'de Isla ve Moses takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 2010-2011 sezonu şampiyonluğu yorumu Fenerbahçelileri kızdırdı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert cevap! Fransızlar yazdı: Gustavo, Fenerbahçe'ye gelmek için cebinden para ödedi NEC Nijmegen, Ferdi'nin transfer taksidini ödemeyen Fenerbahçe'ye dava açıyor!