Üye Girişi
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi - Son Dakika

Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi

24.06.2021 12:49
Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, kulübün yarın ve 26'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi canlı yayında bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Eyüp Yeşilyurt, kulübün yarın ve 26'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul toplantısı öncesi canlı yayında bir araya geldi.

Ali Koç, FBTV'de yayımlanan programda yaptığı açıklamada, kulüp başkanlığına çok sayıda kişinin aday olmasının Fenerbahçe demokrasisi için önemli olduğunu dile getirerek, "Eyüp Bey'in saf ve samimi duygularla Fenerbahçe demokrasisine bir katkı sağlamak için yola çıkmış olması bence memnuniyet verici. Keşke Eyüp Yeşilyurt gibi daha fazla kongre üyelerimiz olsa. Çünkü akıl akıldan üstündür. Eyüp Bey bu saf duygularla yola çıkarken, anladığım kadarıyla canını sıkan bazı tecrübeler olmuş. Eyüp Bey'i tanıdığıma çok memnun oldum. Kongreye katılım olması gerektiğinden daha düşük olabilir. Ben buradan üyelerimize sesleniyorum, Fenerbahçe şölenine herkesin katılmasını önemle rica ediyorum." diye konuştu.

Ali Koç, geride kalan üç sezonda özellikle futbolda işlerin istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Acı tecrübeler oldu ama artık geçmişe takılmamak lazım. Önümüzdeki sezon için kadromuzun bel kemiği belli. Yabancı kuralında olacak değişikliğe göre yatırımlar yapıyorduk. Geldiğimiz noktada yabancı kuralı beklediğimizden daha erken uygulanıyor. Fenerbahçe buna da çok hazırlıklı. Kadromuz çok daha hazır, çok daha nitelikli. İnşallah pazartesi günü de hocamızı açıklayacağız ve 1 Temmuz'da sezonu açacağız. Önümüzdeki sezon için çok daha hazırlıklı ve inançlı bir şekilde gideceğiz. Şimdi Samandıra'yı çözmemiz lazım. Samandıra birkaç sezondur bize sıkıntı yaratıyor. Oradaki iklimi ve atmosferi istediğimiz noktaya getiremedik. Bunun da sahada yansımalarını görüyoruz. Futbolcularımız birey olarak pırlanta gibi çocuklar ama bu yetmiyor. Bu sene Samandıra çok daha farklı bir yer olacak."

Eyüp Yeşilyurt: "Bu yola saf ve temiz duygularla çıktık"

Eyüp Yeşilyurt, kongre sürecinde arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda Fenerbahçe demokrasisi adına bir karar aldıklarını belirterek, "Ali Bey'in bu seçimde yalnız kalmaması adına da karar aldık. Bu kararımız neticesinde buraya kadar geldik. Buraya gelene kadar bu yolun çok taşlı ve dikenli olduğunu gördük. İnsanların söyledikleri ile yaptıklarının birbirini tutmadığını gördük. Bazı insanların lafının arkasında durmadığını gördük. Biz bu yola saf ve temiz duygularla çıktık. Bizi bu yoldan çevirmek isteyen insanlarla karşılaştık. Biz 232 imza topladık. Bunların 78'inin aidatını ödemediğini tespit ettik. Ondan sonra kurullarımızı oluşturamadık. İnsanlarda bir korku vardı. Ali Bey'den niye korkuyorlardı. Bu bizim başkanımız, camiamızın bir değeri. Bir korku, bir algı oluştu. Bunun neticesinde bana imza veren 5 kişi de imzasını geri aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç'tan bir ricası olduğunu aktaran Yeşilyurt, "Biz futbolcu getiriyoruz, 35-40 bin kişinin önünde formayı yere atıyor. Bunu yere atanlar da 2-3 milyon avro alan topçular. Ali Bey'den bir tek ricada bulunmak istiyorum bu formayı yere atan topçuyu Fenerbahçe tesislerinin tuvaletine bile sokmasınlar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç, "Şu an var mı öyle kimse?" diye sorması üzerine Yeşilyurt, "Geçen dönem vardı başkanım, Caner vardı." yanıtını verdi.

Fenerbahçe, Yeşilyurt, Ali Koç, Eyüp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler

Son Dakika Haberleri
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu
13:43 Hasta eşeği yolun karşısına geçirdi, insanlık dersi verdi
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti         
12:11
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi         
12:00
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı Osman Büyükşen'in Müge Anlı yayınındaki isyanına televizyon karşısındaki vatandaşlar da kayıtsız kalmadı         
09:10
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:30:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Ali Koç ile Eyüp Yeşilyurt canlı yayında bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement