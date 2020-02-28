Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş - Son Dakika

Fenerbahçe'de Alman ekolüne dönüş

6 saat önce

Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor.

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Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor.

Fenerbahçe'de rota Alman ekolüne döndü. Pahalı, ferdi yetenekler yerine takım oyununu benimseyen bir stratejiyle, hem geleceğin takımını oluşturmak hem de kulübü ekonomik olarak rahatlatmak isteyen yönetim, şimdiden bunu yapabilecek teknik direktörleri tartışmaya başladı. Yabancı bir teknik adam düşünmeyen yönetim, Almanya'da yetişmiş ve Fenerbahçe'de oyuncu veya antrenör olarak görev almış, camiayı tanıyan isimlere yönelerek Tayfun Korkut, Erol Bulut ve Engin Fırat'ı gündeme aldı.

Bu üç isim arasında tecrübe ve uluslararası başarısıyla, özellikle geçtiğimiz aylarda Moldova Milli Takımı'nın başında dünya şampiyonu Fransa'ya karşı Paris'te oynattığı futbolla Avrupa gündemine oturan Engin Fırat ağır basarken, tarihi 6-0'lık galibiyette Fenerbahçe antrenörü olarak görev yapıyor olması, son derbi mağlubiyetinden sonra deneyimli teknik adamı daha da ilgi çekici hale getirdi. Tayfun Korkut ise son yıllarda çalıştığı kulüplerde istikrar ve başarı elde edememesine rağmen Bundesliga tecrübesiyle ciddi alternatifler arasında yer alıyor.

(İHA)

Tayfun Korkut, Fenerbahçe, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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