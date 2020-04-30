Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi!

9 dakika önce

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi!, System.String[]

Sarı-lacivertli ekipte, yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.


Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi.


Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi. Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Alper Potuk, Samandıra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 02:25 

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