Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de 2013 yılından beri forma giyen Alper Potuk ile yollar ayrıldı. Potuk, Topuk Yaylası Tesisleri'nde arkadaşlarıyla antrenman öncesi vedalaştı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. 2013 yılından bu yana sarı-lacivertli kulübün formasını giyen Potuk'un 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu. Takım arkadaşlarıyla 17.30'da gerçekleştirilen antrenman öncesinde saha içerisinde arkadaşlarıyla vedalaşan Alper daha sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde ayrıldı. - DÜZCE