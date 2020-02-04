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Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.
6 saat önce
Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:42 Kaynak: İHA
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