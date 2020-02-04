Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.

6 saat önce

Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı.

Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı., System.String[]

Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Alper Potuk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı düzenleyecek
Yassine Benzia'dan Fenerbahçe ile ilgili olay sözler Fenerbahçe'den son dakika ırkçılık açıklaması Fenerbahçeli Rami'nin eski sevgilisi Pamela Anderson, 5. kez boşandı!

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Alper Potuk TFF'ye bildirilen takım listesinde yer almadı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]