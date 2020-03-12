Fenerbahçe'de Altay ameliyat olacak - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Altay ameliyat olacak

6 saat önce

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak.

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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:50 Kaynak: İHA
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır fıtık ameliyatı olacak
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