Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok!

6 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Sezon başından yana en kritik mevkilerde sakatlıklar yaşanan Fenerbahçe'de bu sıkıntı artarak devam ediyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır 1 ay yok!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Sezon başından yana en kritik mevkilerde sakatlıklar yaşanan Fenerbahçe'de bu sıkıntı artarak devam ediyor. Son olarak kasığındaki fıtığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan kaleci Altay Bayındır, takımdan yaklaşık 1 aylık süreyle sahalardan uzak kalacak. 21 yaşındaki eldiven bu sezon sarı lacivertli takımın kalesini 25 maçta korumuş ve 33 gol yemişti. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F. Bahçe, yarın deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.


Sezon başından bu yana en kritik mevkilerde sakatlıklar yaşanan Fenerbahçe'de bu sıkıntı artarak devam ediyor. Son olarak kasığındaki fıtığı nedeniyle Almanya'da ameliyat olan kaleci Altay Bayındır, takımdan yaklaşık 1 aylık süreyle sahalardan uzak kalacak. 21 yaşındaki eldiven bu sezon sarı lacivertli takımın kalesini 25 maçta korumuş ve 33 gol yemişti. Sarı lacivertlilerde eksik oyuncuların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum sonrasında F.Bahçe, yarın deplasmandaki Konya maçına farklı kadroyla çıkacak.


Rodrigues ikinci yarıda


Altay ve Kruse sakatlıkları sebebiyle Konya'da forma giyemeyecek. Bilindiği gibi Ozan Tufan, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz de cezalı. Altay'dan boşalan kaleye Harun geçerken, Serdar Aziz 'in yerine de Gustavo görev yapacak. Sakatlıktan dönen ve takımla çalışan Falette ve Dirar'ın forma giymesi beklenirken, sakatığı bitmesine rağmen maç eksiği bulunan Rodrigues'in maçın ikinci yarısında görev yapması tahmin ediliyor.


Takımı aynı üçle çıkaracak


Ersun Yanal'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük koltuğu boş tutulurken, Süper Lig'de oynanacak Konyaspor karşılaşmasına da takımı Zeki Murat Göle, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ortaklaşa kararlara çıkartacaklar. Kanarya'da sahada kaptan Emre Belözoğlu, kulübede Zeki Murat Göle yar alırken, Volkan Demirel de tribünden katkı verecek. Bununla birlikte Türkiye Kupası'na da konsantre olan F.Bahçe'de yönetim ve teknik, heyet futbolcularla yaptığı toplantılarda "Bu saatten sonra asıl hedefimiz Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı alıp sezonu iki kupayla tamamlamaktır" ifadelerini kullandılar.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:01 
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