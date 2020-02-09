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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!
15 dakika önce
Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi.
Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.
Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12
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