Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!

15 dakika önce

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'dan penaltının tekrarlanmasına tepki!, System.String[]

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin kullandığı penaltı atışını kurtarmasının ardından hatalı hareketten dolayı penaltının tekrar edilmesine değinen Altay Bayındır, "Pozisyonu daha izlemedim, bakacağım. Malatya maçında bizim kaçırdığımız bir penaltı var, onda da kaleci öndeydi. Söyleyecek bir şey yok. Onu da geçtim, son dakikada verilmeyen penaltımız var. Olacak iş değil" dedi.


Göztepe maçında da aynı olayın yaşanmasıyla ilgili gelen soruya Altay Bayındır, "Ne yapalım, kalenin içinden mi uçalım? Kısmet değilmiş" ifadelerini kullandı.


Altay Bayındır, Papiss Cisse, Malatya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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