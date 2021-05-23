Fenerbahçe'de Altay, kendisinden habersiz yapılan transfer görüşmelerine tepki gösterdi
23.05.2021 15:11
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ı, Belçika'ya kiralık gönderilen Berke Özer'e yeni sezonda kadroda yer verilmesi ve Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar için teklif yapılması huzursuz etti. Genç kalecinin menajerinin, transfer yapılanmasıyla ilgili kulübün kendilerini bilgilendirmesini istediği öğrenildi. EURO 2020'ye odaklanmak isteyen Altay'ın ise transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün kendisinden habersiz iş yapmasını istemediği belirtildi.
Sarı-Lacivertliler'de Altay Bayındır'ın satışı gündemde. Fenerbahçe, bu doğrultuda Kayserispor'un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar için bir teklifte bulundu. İki kulübün 3 milyon euro civarında bir bedele el sıkıştığı konuşuluyor. Öte yandan Belçika'ya kiralık gönderilen Berke'nin de yeni sezonda kadroda olacağı belirtildi. Altay Bayındır'ın menajeri bu gelişmelerden sonra sitemle karışık bir mesaj gönderdi.
"HABERDAR OLALIM"
Altay'ın menajeri Mehmet Ali Çalışkan'ın, "Medyada transfer haberleri duyuyoruz. Altay'la ilgili satış planlamanız varsa bu sürece dahil olalım. Oyuncumuzun geleceğiyle ilgili yanlış bir yola sürüklenmek istemiyoruz" dediği iddia edildi. Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon Altay'dan gelecek para ile eksik bölgelere takviye yapılması gündemde.
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