Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok - Son Dakika

Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok

16.12.2020 21:39
Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok, System.String[]

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda karşılaştıkları Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor maçının 28'inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'nin file bekçisi Altay Bayındır, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda karşılaştıkları Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor maçının 28'inci dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Bayındır, ligdeki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır, Karacabey Belediyespor mücadelenin 28'inci dakikasında gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Karacabeyli futbolcu Abdullah'ın uzun pasında kalesinden ayrılan Altay Bayındır, topa sahip olmak isteyen Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kaldı. Altay, topu uzaklaştırmaya çalışırken yaptığı elle müdahale sonrasında hakem Emre Kargın tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu kartın sonucunda Altay saha dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz mücadeleden alınarak kaleye Oytun Özdoğan geçti. Bayındır, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda oynanacak Gazientep FK maçında görev alamayacak.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR"Madde 94 - Kişilerin İhraç Edilmesi(1) Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.

(5) Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."


Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Bayındır, ligde oynanacak Gaziantep FK maçında yok - Son Dakika Spor


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