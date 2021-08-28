Fenerbahçe'de Altay maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vitor Pereira, kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Min-jae Kim, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Melih Bostan, Enner Valencia, Mbwana Samatta.