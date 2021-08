Fenerbahçe'de Altay maçının hazırlıkları başladı

Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, dün akşam HJK Helsinki ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan futbolcular, günü izin yaparak geçirdi.

