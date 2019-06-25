Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu Badia görevinden ayrıldı
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Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu Badia görevinden ayrıldı

39 dakika önce

Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe'de altyapı teknik sorumlusu Badia görevinden ayrıldı, System.String[]
Fenerbahçe'de futbol altyapı teknik sorumlusu David Badia Cequier görevinden ayrıldı.
İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bir yıllık görev süresinde Fenerbahçe'ye faydalı olmak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geldiğimiz noktada, kişisel sebepler dolayısıyla görevimden bugün itibariyle ayrıldığımı üzülerek açıklamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:39 Kaynak: AA
Futbol, Fenerbahçe, Spor
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