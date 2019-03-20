Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor

Fenerbahçe'de Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Ankaragücü Hazırlıkları Sürüyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde günün ikinci antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı. Futbolcular, idmanın basına açık bölümünde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Milli takımlarında yer alan Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mauricio Isla, Berke Özer ve Eljif Elmas'tan yoksun gerçekleştirilen idman saat 18: 00'de başladı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Michael Frey antrenmanda yer almazken, Oğuz Kağan Güçtekin takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile Valbuena ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

Öte yandan kadro dışı bırakılan Yassine Benzia da, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarına bireysel antrenör eşliğinde devam etti. Benzia'nın yanı sıra İslam Slimani'nin de takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:20 Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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