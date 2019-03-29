Fenerbahçe'de Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı.



Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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