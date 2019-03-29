Fenerbahçe'de Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Sürüyor
19 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan
günü deplasmanda Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis
Sezonu'nun 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri
'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:06 Kaynak: İHA
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