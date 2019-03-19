Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Ankaragücü Mesaisi Başladı

Fenerbahçe'de Ankaragücü Mesaisi Başladı

22 dakika önce

İSTANBUL / DHASpor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe'de Ankaragücü Mesaisi Başladı, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 18.00'de başladı. Milli takımlarında yer alan oyuncularımızdan yoksun gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, kuvvete dayalı teknik çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:55 Kaynak: DHA

DHA, Fenerbahçe, Ankaragücü, Spor
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