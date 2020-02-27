Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor
Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:08 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı idmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Son Dakika Galatasaray'da Şener ile yollar ayrılıyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan futbolculara: Kafanızı öne eğmeyin Fenerbahçe'de soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı! FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama