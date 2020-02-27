Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü

6 saat önce

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü, System.String[]

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:23 
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