Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.



Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.



