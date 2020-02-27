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Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürdü
6 saat önce
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Yarı sahada yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:23
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