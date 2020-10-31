Fenerbahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor
31.10.2020 16:28
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Erol Bulut
yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand
takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.
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