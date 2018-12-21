Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
3 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe
, Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Giresunspor
karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: İHA
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