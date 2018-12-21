Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

3 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Giresunspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: İHA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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