Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

2 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşındaki Giresunspor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ısınma hareketleriyle başlayıp pas ve pres çalışmasıyla sürdürdüğü antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ersun Yanal'a özel ziyaretçiler

Kağıthane Engelliler Merkezinin öğrencileri, İGDAŞ'ın organizasyonuyla teknik direktör Ersun Yanal'ı tesislerde ziyaret etti.

Yanal, fotoğraf çektirdiği öğrencilere isimlerinin yazılı olduğu formalar hediye etti.

Futbolculardan Berke Özer, Andre Ayew ve Yassine Benzia da öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra öğrenciler sahaya çıktı ve kısa bir süre futbol oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:21 Kaynak: AA

Ersun Yanal, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arsenal, Mesut Özil ile Yollarını Ayırmayı Düşünüyor Yunanistan'da, Hakem Thanasis Tzilos'a Yapılan Saldırı Nedeniyle Süper Lig Maçları Ertelendi

Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür! Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:42:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]