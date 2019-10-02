Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların, üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Victor Moses ile ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım'ın antrenmana katılmadığı aktarıldı.

Sol diz ön çapraz bağları kopan ve uzun süre takımdan ayrı kalan Erten Ersu'nun yaklaşık 8 ay sonra topla çalışmalara başladığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor Kartal'da öldürülen aleyna can davasında karar; sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi İstifa kararı alan Fikret Orman, başkan adayı olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:38:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]