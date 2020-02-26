Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın üçerli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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