Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının gerçekleştirildiği antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek idmanla hazırlıklarını noktalayacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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