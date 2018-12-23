Fenerbahçe'de, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sona Erdi
3 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor
ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu
Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip bugün Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:18 Kaynak: DHA
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