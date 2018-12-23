Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

Fenerbahçe'de, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

3 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de, Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sona Erdi, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisileri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:18 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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