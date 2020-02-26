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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:30 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla sona erdi.Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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