Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor

10 dakika önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın üçerli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.


Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.


Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli "Real-City" ve "Lyon-Juventus" maçlarını değerlendirdi, iddaa kuponu paylaştı!


Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de bize verebilecekleri Patriot yok
Son Dakika: Erdoğan, emekli maaşının kesileceği ve ikramiyelerin kaldırılacağı iddialarını yalanladı Fenerbahçe yönetiminden pankart açıklaması: Hangi akılla suç duyurusunda bulunuyorlar, şaşırıyoruz Son dakika: İstanbul'da boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Son Dakika Haberleri
16:55 Ressam Figen Batı: "Varlığımın izlerini tuvalime aktarmaya çalışıyorum"
16:55 Şafak Mahmutyazıcıoğlu: Boşanmanın Ece Erken ile hiçbir alakası yok
16:50 "Doğduğun Ev Kaderindir" 'inde aşk başka, sevda başka
16:50 Cem Yılmaz isyan etti: Bıktım artık, bıktım!
16:50 14. Ankara Kitap Fuarı açılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:06:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]