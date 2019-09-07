Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi erken başladı

Yeni sezon öncesi transfer döneminde aldığı futbolcularla kadrosunu geçtiğimiz yıla göre neredeyse tamamen yenileyen Fenerbahçe, ocak ayında başlayacak ara transfer için de işi sıkı tutuyor.



Ara transfer için planlamasını yapan sarı lacivertliler, eyleme de geçti. Fenerbahçe scout ekibi, bu doğrultuda, futbolcu izlemek üzere mesaiye başlarken, ilk olarak Romanya ile İspanya rasında oynanan karşılaşmayı takip etti. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Bükreş'te oynanan karşılaşmayı grup lideri İspanya, 2-1 kazanırken, sarı lacivertli kulübün kurmayları, tribündeydi.



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Fenerbahçe'nin yanı sıra, Avrupa'nın önemli takımlarının da karşılaşmayı takip ettiği Romanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasıyla da ortaya çıktı.



Açıklamada, "Romanya - İspanya maçında Inter Milan, Juventus ve Fenerbahçe'den olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübünden gözlemciler tribünde olacak" denildi. Fenerbahçe'nin bu karşılaşmada özellikle, George Puscas, Romario Benzar ve Nicolae Stanciu gibi Rumen futbolcuları takip ettiği öğrenildi. Bu futbolcular, sezon öncesi transferinde de Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerdi.