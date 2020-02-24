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Fenerbahçe'de ara vermeden Antalyaspor hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı. Dünkü maça 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını 25 Şubat Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:25
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