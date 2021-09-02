Fenerbahçe'de, Arjantinli sağ bek Fabricio Bustos'un transferi an meselesi

Uzun süren sessizliğin ardından Fenerbahçe, transferde atağa geçti. Sarı-lacivertliler Diego Rossi, Berisha ve Max Meyer'e imza attırmasının ardından, Independiente forması giyen sağ bek Fabricio Bustos'u da renklerine bağlıyor.

SON TEKLİF 2.5 MİLYON EURO

DHA'nın haberine göre; Sarı-lacivertli ekip, bu transferi gerçekleştirmek için yoğun mesai harcarken iki takımın arasındaki farkın kapandığı ve küçük pürüzlerin halledilmesi halinde transferin gün içinde sonuçlanacağı öğrenildi. Sağ bek bölgesi için düşünülen isimler arasında ilk sırada yer alan Fabricio Bustos için girişimlerini uzun süredir sürdüren sarı-lacivertli ekip, Independiente'ye son olarak 2.5 miyon Euro teklif etti.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Oyuncu için ilk olarak 4 milyon Euro talep eden Independiente'nin ise yapılan pazarlıklar sonucunda 3 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenildi. 25 yaşındaki oyuncunun Haziran 2022'de sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı oyuncuyu bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Independiente kulübünün transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında.