Ferdi Kadıoğlu, takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Hatay'a hareket edecek.

Can Bartu Tesisleri 'nde, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Dün oynanan Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken; diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda yapılan pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe , Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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