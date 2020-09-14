Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 Eylül Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 17.00'de gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı sürdürdü. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertliler, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



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