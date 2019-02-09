Fenerbahçe'de Avrupa Mesaisi Başladı
45 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya temsilcisi Zenit'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor
'a 1-0 yenilen Fenerbahçe
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı günü Rusya
temsilcisi Zenit
'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kayseri deplasmanında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Zenit maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:24 Kaynak: AA
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