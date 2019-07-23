Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor
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Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor

1 saat önce

Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor, System.String[]
Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin spor tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçe ekibi, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman, taktik çalışma ile devam etti. Fenerbahçe ekibi idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarına devam etti. Wolfsburg karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.
(İHA)
Ersun Yanal, Fenerbahçe, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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