Fenerbahçe'de Avusturya kampı sürüyor
1 saat önce
Fenerbahçe, Avusturya kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
, Avusturya
kampının üçüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde konakladıkları otelin spor
tesislerinde antrenman yapan Fenerbahçe ekibi, ilk olarak rejenerasyon çalışması yaptı. Daha sonra yarım saati basına açık yapılan idman, taktik çalışma ile devam etti. Fenerbahçe ekibi idmanın basına kapalı bölümünde de taktik çalışmalarına devam etti. Wolfsburg
karşılaşmasında sakatlanan Hasan Ali Kaldırım
, akşam saatlerinde yapılan idmanda takımla birlikte çalıştı.
(İHA)
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