Fenerbahçe'de aylar sonra Alper Potuk sürprizi

Deneyimli oyuncu bu sezon 8 resmi maça çıkarken en son 14 Ocak tarihinde Kayserispor deplasmanında sarı-lacivertli formayı giymişti.

İsmi TFF'ye bildirilen listede olmamasına rağmen idmanlara başlayan Alper Potuk, aylar sonra sahalara dönmüş oldu.

Sarı lacivertli ekip tarafından 4 Şubat tarihinde kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz günlerde affedilmesinin ardından dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Kulüp çalışanlarından birinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugünkü antrenmanını iptal eden Fenerbahçe 'nin dünkü idmanında Alper Potuk sürprizi yaşandı.

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