Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami...

6 saat önce

Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de Fenerbahçe'ye veda etti.

Fenerbahçe'de ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Adil Rami..., System.String[]

Danimarkalı defans oyuncusu Matias Zanka'nın ardından Adil Rami de Fenerbahçe'ye veda etti. Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun da ayrılıktaki gerekçesi; EURO 2020'de oynayabilmek için düzenli forma giyecekleri bir takıma gitmekti.


Rusya'da transfer döneminin açık olmasından faydalanan 34 yaşındaki Rami, Fransa Milli Takımı'na seçilme umuduyla Soçi'nin yolunu tuttu. Zanka ise devre arasında Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'a gitmişti.


Lisansı dondurulan Sadık dışında teknik direktör Ersun Yanal'ın elinde Serdar Aziz ve Simon Falette kaldı. Jailson-Serdar'a bir şey olursa, alternatif ligde henüz süre alamayan Falette olacak.



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Fenerbahçe, Rusya, Sabah, Soçi, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:53 
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