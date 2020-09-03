Fenerbahçe'de ayrılık! Kulüp binasına gitti...

Transfer döneminin en hızlı takımı olan Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ile yollar ayrıldı.

Mevlüt Erdinç, sarı lacivertli kulüple 2021 yılına kadar devam eden sözleşmesini feshetmek için kulüp binasına gitti.

Fenerbahçe'nin söz konusu ayrılığı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Karagümrük yolcusu

Süper Lig'de birçok takımın transfer listesinde yer alan Mevlüt Erdinç, ligin çiçeği burnunda takımı Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

33 yaşındaki golcü,isim geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 19 maçta forma giydi ve 4 gole imza attı. (Ajansspor)