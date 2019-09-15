Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor
41 dakika önce
Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.
Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:40
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