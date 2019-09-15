Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor
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Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor

41 dakika önce

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.

Fenerbahçe'de ayrılıklar için ocak ayı bekleniyor, System.String[]

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin, takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor.


Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.


Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek.


Mehmet Ekici, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 09:40 
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