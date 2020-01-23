Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Can Bartu Tesisleri, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:14 
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