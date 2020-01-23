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Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:14
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