Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.


Diğer futbolcuların ısınma, koşu ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idmanı dar alanda çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

6th October, 75 yaşındaki Ezz El-Din Bahader'i transfer etti
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Tolunay Kafkas ve transferde Remi Walter ile anlaştı Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Erzurumspor'un 3. golünden sonra Caner, Elneny'nin boğazına sarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:25:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]