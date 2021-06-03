Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun yerine yabancı hoca geleceğini açıklamıştı. Sarı-lacivertliler özellikle Portekizli bir teknik direktörleanlaşması durumunda hocanın yardımcısı olması için Alex de Souza'ya teklif götürecek.

LİGİ ÇOK İYİ TANIYOR

Skorer'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetim yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlarsa, yardımcılarından birinin Alex olma ihtimali yüksek. Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla giyen eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.