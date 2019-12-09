Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret
Son Dakika Spor Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret - Son Dakika Spor

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yaptırılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolculardan anlamlı ziyaret, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından vefat eden eşi Gülseren Özdemir anısına yaptırılan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, okul müdürü Mehmet Akıncı ile Nihat Özdemir'in kızı Ebru Özdemir ve oğlu Batuhan Özdemir de yer aldı.

Ali Koç, ziyarette tüm çocuklara isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti. Etkinliğe katılanlar daha sonra okulu gezerek öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Okulun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Ali Koç, Gülseren Özdemir'i, anısına yapılan okulu ziyaret ederek tekrardan andıklarını dile getirdi.

Koç, öğrencileri sahalarında yapacakları bir maça da davet etti.

Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir, Ali Koç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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