Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik oldu.

Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesinin ardından yeni Başkan Vekili Erol Bilecek oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)