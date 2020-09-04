Fenerbahçe'de Başkan Vekili Erol Bilecik oldu - Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik oldu.
Fenerbahçe'de Başkan Vekili Semih Özsoy'un istifa etmesinin ardından yeni Başkan Vekili Erol Bilecek oldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Erol Bilecik olmuştur. Kendisine Kulübümüz için ortaya koyacağı değerli çalışmalarda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:18 - Kaynak: İHA
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