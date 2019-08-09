Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak
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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak

1 saat önce

Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü yapılacak.

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak, System.String[]
Fenerbahçe Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü olan 13 Ağustos Salı günü yapılacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatlerinde gerçekleştirilecek bayramlaşma törenine, kulüp yöneticileri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri ile sporcular katılacak.
Kurban Bayramı, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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